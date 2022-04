Serata Azzurra: appuntamento a Recco tra chimica e cucina

"Non mi stanco mai di un cielo azzurro". Così Vincent Van Gogh parlava di questo colore. L’azzurro, è risaputo, ha effetti rilassanti sul corpo e rappresenta per molti il colore della serenità. Ma in cucina, dove lo troviamo? Quali cibi assumono questa tonalità? È proprio quello che si scoprirà durante la prossima serata di Chimica e Cucina.

Il 5 maggio 2022 alle ore 19 presso il ristorante “Da O Vittorio” a Recco, esploreremo molte delle curiosità e delle proprietà dei cibi azzurri insieme al professor Riccardo Carlini, chimico, divulgatore e docente al Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova che ci accompagnerà magistralmente nella conoscenza di questi particolari alimenti. Seguirà un menù davvero speciale che metterà in risalto tutto l’azzurro che si può portare in tavola.

Il menù proposto per la Serata Azzurra è il seguente:

Flan di topinambur in bagna caöda

Focaccia al formaggio con palamita fume’ e pomodoro confit

Risotto allo zola e fiori di boraggine

Calamaro al blu di Curaçao

Torta blu velvet coi mirtilli

Bevande e caffè inclusi

Prezzo proposto: conferenza con cena a tema: 30 euro. Il partner della serata sarà l’azienda dolciaria Preti che donerà a ogni partecipante un dolce omaggio. Patrocinano l’iniziativa la Città di Recco e la ProLoco di Recco.

Info e prenotazioni: Ristorante “Da ö Vittorio”: 0185 74029 oppure info@daovittorio.it - Pro Loco Recco: 0185 722440 oppure info@prolocorecco.it