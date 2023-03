“Chimica & Cucina” a Recco: tema le eccellenze del triveneto

“La gola è un vizio che non finisce mai, ed è quel vizio che cresce sempre quanto più l'uomo invecchia”. Con questa massima il grande commediografo veneto Carlo Goldoni ci fa riflettere su quanto il cibo sia importante per soddisfare il nostro piacere. Il triveneto è una delle regioni italiane che ha subito più contaminazioni culturali da parte dei popoli che la hanno abitata. Da questo

intreccio di culture è nata una cucina molto particolare che ha saputo abbinare saperi e sapori apparentemente lontani creando ricette uniche. La prossima serata di “Chimica & Cucina” avrà proprio come tema le sublimi eccellenze del nord-est.

Come di consueto, l’evento è presentato dal Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, che guiderà i presenti alla scoperta delle curiosità e delle peculiarità scientifiche degli alimenti e dei vini italiani. Il prossimo incontro si terrà giovedì 16 marzo alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco. Durante l’interessante conferenza del prof. Carlini sarà possibile scoprire tutti i segreti delle delizie venete e friulane come il baccalà, la gubana, gli asparagi, il prosecco etc. attraverso una conferenza interattiva con ricette gastro-scientifiche, esperimenti e perle di sana alimentazione. La cena a tema, poi, completerà la serata trasformando il sapere in gusto.

Menù

Baccalà mantecato alla vicentina

Focaccia col formaggio e… trevisana

Ravioli con asparagi, mimosa e scaglie di Parmigiano

Faraona ripiena su carciofi alla triestina

Tiramisù sbatudin

accompagnato da un pregiato bianco Vespaiolo Maculan

L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e da Pro Loco Recco. Partner della serata sarà la Latte Tigullio che offrirà un piacevole omaggio a tutti i partecipanti. Prenotazioni: Da O Vittorio Tel. 0185 74029 – info@daovittorio.it; Pro Loco Recco – Tel. 0185 722440 – whatsapp 3348754058.