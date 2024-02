Nuovo appuntamento a Recco con “Chimica & Cucina”: a cena con Totò

“Si dice che l’appetito viene mangiando, ma secondo me viene di più a stare digiuni”. Come meglio descrivere il piacere del cibo da parte di uno che il cibo lo ha desiderato e tanto! Antonio De Curtis, principe solo per nobiltà acquisita, nacque molto povero e patì assai la fame in gioventù, finchè, divenuto ricco e famoso, riuscì a godere finalmente dei piaceri della tavola.

Con Totò continuano le serate di “Chimica & Cucina – A cena con….” che quest’anno propongono come filo conduttore la cucina amata dai più grandi personaggi della storia.

Da anni il Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, presenta questi incontri durante i quali illustra le curiosità culinarie, le proprietà nutrizionali e le ricette gastro-scientifiche di numerosi alimenti. Quest’anno lo fa con un occhio rivolto ai piatti preferiti dai diversi personaggi famosi. Il quinto incontro si terrà giovedì 8 febbraio alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco: si potranno scoprire molti segreti dei cibi della cucina partenopea come il pomodoro, il caffè, le sfogliatelle, attraverso l’interessante conferenza tenuta dal prof. Carlini e la successiva cena a tema che tradurrà la conoscenza in gusto.

Menù

Peperoni ‘mbuttunati e crocchè

Focaccia pizzata

Spaghetti alla Gennaro con acciuga salata e pane tostato

Calamari alla napoletana

Pastiera

accompagnato da un’ottima Falanghina del Sannio DOC

L’evento vede il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e di Pro Loco Recco. Partner della serata sarà la libreria Capurro di Recco che offrirà un interessante omaggio a tutti i partecipanti.

Prenotazioni: Ristorante Da ö Vittorio tel. 0185 74029 – info@daovittorio.it

Pro loco recco – tel. 0185 722440 – wa 3348754058