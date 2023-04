“Chimica & Cucina” a Recco: tema le eccellenze del Sud Italia

Prezzo non disponibile

“Cu' 'a panza vacante, Mari', 'e sense se perdeno....” quanta verità c’è in questa frase che Eduardo De Filippo scrive nell’opera “Questi fantasmi”. La storica povertà rurale del mezzogiorno ha contribuito a creare una delle cucine migliori del mondo perchè fondata su alimenti semplici ma genuini. Un po’ di farina, pomodoro e formaggio hanno creato due dei prodotti più amati sulla Terra: la pasta e la pizza. La prossima serata di “Chimica & Cucina” avrà come tema la cucina del Sud Italia.

Come di consueto, l’evento è presentato dal Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, che guiderà i presenti alla scoperta delle curiosità e delle peculiarità scientifiche degli alimenti e dei vini italiani. Il prossimo incontro si terrà giovedì 13 aprile alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco. Durante l’interessante conferenza del prof. Carlini potremo scoprire tutti i segreti di delizie mediterranee come il pomodoro, il grano, i limoni, la pastiera tramite ricette gastro-scientifiche, esperimenti e perle di sana alimentazione. La cena a tema, poi, completerà la serata trasformando il sapere in gusto

Menù

Fresella calabrese con pachino, olive e fiordilatte

Focaccia col formaggio, cipolla di Tropea e ‘nduja

Orecchiette alle cime di rapa

Spigola all’acqua pazza, datterini e basilico

Pastiera napoletana

accompagnato da una profumata Falanghina del Sannio

L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e da Pro Loco Recco. Partner della serata sarà il Frantoio Novella e Vignolo di Recco che offrirà un pregiato omaggio a tutti i partecipanti.

Prenotazioni: Da O Vittorio Tel. 0185 74029 – info@daovittorio.it

Pro Loco Recco– Tel. 0185 722440 – WA 3348754058