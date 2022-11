Secondo appuntamento con “Chimica & Cucina” a Recco: tema la Pianura Padana

Dopo il grande successo della prima serata di “Chimica & Cucina” continuano gli appuntamenti presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco: file rouge che lega tutte le serate è il Bel Paese. L’iniziativa, come sempre, viene presentata dal prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, che guiderà alla scoperta delle curiosità e delle peculiarità scientifiche degli alimenti e dei vini italiani.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 17 novembre alle ore 19 e avrà come tema la Pianura Padana: tutti i segreti delle eccellenze italiane come riso, parmigiano, mortadella e tanto altro, attraverso l’interessante conferenza del prof. Carlini e della cena a tema che tradurrà la conoscenza in gusto.

Menu

Gnocco fritto e salumi

Focaccia col formaggio e crescenza lombarda

Tortelli di zucca con scaglie di parmigiano

Brasato con polenta

Sbrisolona con crema allo zabaione accompagnato da un frizzante Lambrusco Otello Ceci

L’evento vede il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e di Pro Loco Recco. Partner della serata sarà Peter’s Tea House che offrirà un aromatico omaggio a tutti i partecipanti. per prenotazione contattare il ristorante allo 0185 74029 - email: info@daovittorio.it oppure la proloco recco allo 0185 722440 - whatsapp 3348754058