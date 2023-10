Parte la nuova stagione di “Chimica & Cucina”: a cena con Giuseppe Verdi

“Il Maestro ama i pranzi prolissi e le opere concise. Cucina poderosa dei vecchi tempi”: ecco che cosa si diceva del grande compositore Giuseppe Verdi quando era ancora in vita. Il maestro, un genio italiano, rimasto legato al territorio, alle sue tradizioni e soprattutto alla sua cucina. Proprio da Giuseppe Verdi riparte la nuova stagione di “Chimica & Cucina – A cena con….” che quest’anno proporrà come filo conduttore la cucina amata dai più grandi personaggi della nostra storia.

L’evento nasce su progetto del Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e

ricercatore, che presenterà ogni serata una conferenza, illustrando le curiosità gastronomiche, le proprietà nutrizionali e le ricette più amate dai diversi

personaggi, con un occhio rivolto all’aspetto scientifico.

Il primo incontro si terrà giovedì 19 ottobre alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco: si potranno scoprire molti segreti delle delizie emiliane amate dal Maestro Verdi come come il Parmigiano, il prosciutto crudo, la rinomata Spongata bussetana e molto altro, attraverso l’interessante conferenza tenuta dal prof. Carlini e la successiva cena a tema che tradurrà la conoscenza in gusto.

Menù

Cannolo con crema di Parmigiano

Focaccia col formaggio e …crudo di Parma

Tortelli verdiani alle erbette

Stracotto di manzo al lambrusco secco

Spongata bussetana

accompagnato da ottimo Lambrusco delle terre verdiane

L’evento vede il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e di Pro Loco Recco. Partner della serata sarà l’azienda dolciaria Preti 1851 che offrirà un dolcissimo omaggio a tutti i partecipanti.

Prenotazioni: Ristorante Da ö Vittorio tel. 0185 74029 – info@daovittorio.it

Pro loco Recco – tel. 0185 722440 – wa 334 8754058