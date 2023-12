Nuovo appuntamento a Recco con “Chimica & Cucina”: a cena con Gioacchino Rossini

“L’appetito è per lo stomaco ciò che l’amore è per il cuore” Questa era la filosofia alla quale si ispirava il grande maestro Gioacchino Rossini. “La sua vita traboccava di tartufi, olive, fois gras, burro, carni, uova, stufati, zamponi e rognoni. Da Napoli faceva arrivare appositamente i maccheroni, da Siviglia i prosciutti, da Gorgonzola il formaggio, da Milano il panettone. I regali da lui in assoluto più graditi erano mortadelle, insaccati e zamponi… in ogni caso roba da mangiare.”

La nuova serata di “Chimica & Cucina – A cena con….” Si apre con queste stimolanti prerogative e ci spinge oltremodo a esaminare la profonda cultura culinaria del maestro pesarese che seppe ottenere l’immortalità con la musica e con alcune sue ricette passate alla storia. L’evento nasce su progetto del Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, che presenta una conferenza in ogni incontro, illustrando le curiosità gastronomiche, le proprietà nutrizionali e le ricette preferite dai diversi personaggi, con un occhio rivolto all’aspetto scientifico.

Il terzo incontro si terrà giovedì 14 dicembre alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco: si potranno scoprire molti segreti dei cibi della

cucina rossiniana come il tartufo, le mele, la carne, i vini pregiati e molto altro, attraverso l’interessante conferenza tenuta dal prof. Carlini e la successiva cena a tema che tradurrà la conoscenza in gusto.

Menù

Verdure gratinate alla marchigiana

Focaccia col formaggio e… ciauscolo

Maccheroni tartufati alla Rossini

La pasticciata pesarese

Torta Guglielmo Tell

accompagnato da ottimo vino Primitivo Salento Paololeo

L’evento vede il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e di Pro Loco Recco.

Partner della serata sarà la Latte Tigullio che offrirà un gustoso omaggio a tutti i partecipanti.

Prenotazioni: Ristorante Da ö Vittorio tel. 0185 74029 – info@daovittorio.it

Pro loco Recco – tel. 0185 722440 – wa 334 8754058