Nuovo appuntamento a Recco con “Chimica & Cucina”: a cena con Giacomo Puccini

“La sera, quando ho quattrini vado al caffé, ma passano moltissime sere che non ci vado, perchè un ponce costa 40 centesimi... Mangio maletto, ma mi riempio di minestroni...e la pancia è soddisfatta.” Giacomo Puccini conobbe lunghi periodi di ristrettezze economiche, e queste parole lo dimostrano. Quando divenne il compositore più apprezzato al mondo, però, seppe gradire oltremodo la buona cucina pur restando fedele alle sue modeste origini.

Iniziato il nuovo anno continuano le serate di “Chimica & Cucina – A cena con….”. L’evento nasce su progetto del Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, che presenta una conferenza, illustrando le curiosità gastronomiche, le proprietà nutrizionali e le ricette preferite dai diversi personaggi, con un occhio rivolto all’aspetto scientifico. Questa volta conosceremo la cucina preferita dal più grande compositore verista italiano, Giacomo Puccini. Il maestro, dedito al piacere della buona cucina, consumata in compagnia di allegre brigate, prediligeva alcune delle principali specialità toscane come la cacciagione, i fagioli al fiasco, i tordelli ripieni e i dolci al cucchiaio. Il terzo incontro si terrà giovedì 18 gennaio alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco.

“Con la serata dedicata a Puccini potremmo conoscere molti aspetti della Cucina Toscana e del suo stretto legame con il territorio. La cucina amata dal maestro era fatta di poche cose semplici, tradizionali ma dai gusti autentici come è il carattere dei toscani” anticipa Carlini. “un bel bicchiere di Chianti, poi, è il modo migliore per gustare interamente questi sapori facendo, tra l’altro, un carico di antiossidanti, utilissimi alleati della nostra salute!”. E proprio per gustare appieno di questo connubio, alla conferenza seguirà la cena a tema che tradurrà la conoscenza in gusto.

Menù

Crostini toscani

Focaccia col formaggio e cipolla rossa di Lucca

Tordelli lucchesi al ragù toscano

Cinghiale al vino rosso e fagioli al fiasco

Latte alla portoghese

accompagnato da un ottimo Sangiovese rosso di Toscana.

L’evento vede il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco, con il prezioso supporto dell’assessore Enrico Zanini e della Pro Loco Recco. Partner della serata sarà la Farmacia Savio di Recco che offrirà un salutare omaggio a tutti i partecipanti.

