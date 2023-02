“Chimica & Cucina” a Recco: tema le eccellenze del centro Italia

?L'appetito è per lo stomaco quello che l'amore è per il cuore?: queste sono le parole del pesarese Gioacchino Rossini riguardo la gastronomia. Egli fu un grande cuoco e un?ottima forchetta; per lui ?Mangiare e amare, cantare e digerire: questi sono in verità i quattro atti di questa opera buffa che si chiama vita?. Il centro Italia è stata una fucina di artisti che spaziano dalla musica alla pittura, dalla letteratura alla cucina. In omaggio a essi, la prossima serata di ?Chimica & Cucina? avrà come tema le sublimi eccellenze di queste regioni.

L?evento è presentato dal Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico ?Klee-Barabino? di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, che guiderà i presenti alla scoperta delle curiosità e delle peculiarità scientifiche degli alimenti e dei vini italiani. Il prossimo incontro si terrà giovedì 23 febbraio alle ore 19 presso il ristorante ?Da Ö Vittorio? a Recco: potremo scoprire tutti i segreti delle delizie umbro-marchigiane, abruzzesi e laziali come il guanciale, la pasta all?amatriciana, i carciofi e tanto altro durante l?interessante conferenza del prof. Carlini e la cena a tema che tradurrà la conoscenza in gusto.

Menù

Verdure gratinate alla Marchigiana

Focaccia col formaggio e?. ciauscolo

Bucatini alla Amatriciana

Abbacchio con i carciofi

Frappe di Carnevale

Il tutto accompagnato da ottimo Pecorino Offida Merlettaie

L?evento è patrocinato dall?Assessorato alla Cultura della Città di Recco e da Pro Loco Recco. Partner della serata sarà la Preti Dolciaria che offrirà un dolce omaggio a tutti i partecipanti.

Prenotazioni: Da O Vittorio Tel. 0185 74029 ? info@daovittorio.it

Pro Loco Recco? Tel. 0185 722440 ? WA 3348754058