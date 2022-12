Nuovo appuntamento a Recco con “Chimica & Cucina”, tema le eccellenze alpine

Continuano le serate di “Chimica & Cucina” presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco e prosegue il Giro d’Italia alla scoperta delle curiosità e delle scienze associate ai cibi del Bel Paese. L’evento è progettato e presentato dal Prof. Riccardo Carlini, chimico

presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino”, divulgatore scientifico e ricercatore, che ci farà scoprire le caratteristiche e le peculiarità scientifiche degli alimenti e dei vini italiani attraverso la coinvolgente conferenza e i curiosi esperimenti.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 19 e avrà come tema le Alpi. Nell’accattivante conferenza del prof. Carlini verranno appresi tutti i segreti delle eccellenze delle comunità montane come i latticini, lo speck, i cereali, le mele e tanto altro. Trasformeremo, poi, la conoscenza in delizia per il palato con la speciale cena a tema.

Menù

Involtini di carne salada aromatizzata all’aglio

Focaccia col formaggio e fiori alpini

Zuppa d’orzo altoatesina

Stinco al forno su prato di crauti

Strudel di mele con salsa alla vaniglia

Il tutto accompagnato da un sontuoso Lagrein Alois Lageder Mitterberg

L’evento vede il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e di Pro Loco Recco. Partner della serata sarà Latte Tigullio che offrirà un simpatico omaggio a tutti i partecipanti. Al termine della serata i partecipanti potranno scambiarsi gli auguri di buone feste con la consueta Lotteria di Natale.