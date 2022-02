Children in Time: tributo ai Deep Purple

I Children in Time, band tributo ai Deep Purple, suoneranno sabato 26 febbraio al B-Club (l'ex Bulldog di Savignone).

Stefania Prian voce, Alessandro Cappello batteria, Flux alle tastiere, Fabrizio Garofalo al basso e ospite alla chitarra elettrica Davide Marrari che ha collaborato e suonato con Ian Paice, storico batterista dei Deep

Entrata libera ma per chi vuole lo aspetta un apericena vario e sostanzioso: la farinata appena sfornata dal classico street food della Valle o piatti della tradizione genovese e altre prelibatezze, con una vasta scelta di birre artigianali e tanto altro...tutto naturalmente nel rispetto delle norme anti covid vigenti.

Dagli esordi del capolavoro in rock e i suoi classici Speed King o Child in Time, alla consacrazione di Machine Head con Highway Star o Space Truckin' fino all esplosivo Burn o Stormbringer senza dimenticare il grande successo di Perfect Strangers ripercorrerranno tutta la discografia dei Deep Purple: la più grande Hard Rock band di tutti i tempi, anche con qualche chicca del recente passato e del "presente" come Sometimes I Feel Like Screaming, Vincent Price Album in studio dell "era" Morse.

Inizio concerto alle 22,30.