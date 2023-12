Edizione natalizia di “Chiese in Musica” nei più affascinanti luoghi di culto genovesi

Tra gli appuntamenti in programma nel periodo di Natale, non poteva mancare il grande ritorno di “Chiese in Musica”, la rassegna che si svolge da diversi anni grazie alla preziosa collaborazione tra il Comune di Genova e la Curia. Questa meravigliosa tradizione, nata dall'unione tra istituzioni civili e spirituali, è un regalo alla città con l'obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze architettoniche delle più affascinanti chiese cittadine, da ponente a levante passando per il centro.

Un’iniziativa sostenuta e voluta dall'Amministrazione, in particolar modo dall'Assessorato alle Tradizioni Cittadine, che vogliono evidenziare il forte legame tra la musica e l'arte, unendo armoniosamente la coralità e la sacralità in un'unica esperienza straordinaria. L'edizione natalizia di Chiese in Musica si svolgerà in otto serate coinvolgendo ben 35 partecipanti, tra cori, solisti e formazioni musicali. Durante queste serate musicali, voci e musiche risuoneranno nelle più belle chiese della città, non solo nel cuore del centro, ma anche nelle perle delle delegazioni di levante e ponente.

Il repertorio di quest'anno abbraccerà la sacralità dei canti natalizi, trasportando il pubblico in un viaggio sonoro attraverso brani sacri, canti di montagna, suggestivi gospel e musica classica. Un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera natalizia e gioire dell'incredibile connubio tra spiritualità e melodia.

Programma

Chiesa di S. M. Assunta

Via Nostra Signora Assunta, 3 - Prà Palmaro Concerto Chiese In Musica con la Scuola e Banda Musicale di Pra' - Carlo Colombi.

Sabato 2 dicembre ore 19

Oratorio di S. Erasmo in Quinto

Via S. Erasmo al Mare, 1 - Concerto Chiese In Musica con la soprano Gaziella Scovazzo, il Gruppo Polifonico Concentus Bracelli, il chitarrista Silvano Chidda, il Coro A.N.A Soreghina – Sezione di Genova e la Paganini Junior Chamber Orchestra.

Giovedì 7 dicembre ore 20.30

Chiesa di Sant’Anna

Piazza Sant’Anna, 8 - Concerto Chiese In Musica con Complesso di Voci Ghost Notes, Saint John Gospel Choir, Buggia Angels Choir, Voci sul Mare, Corale di Sant'Anna.

Sabato 16 dicembre ore 20.30 Chiesa di Santa Maria di Granarolo

Salita Granarolo, 87 - Concerto di Natale del coro Soreghina dell'Associazione Nazionale Alpini Sabato 16 dicembre ore 20.45

Chiesa di S. Marco al Molo

Via del Molo, 18 - Concerto Chiese In Musica con Coro Maddalena, Associazione Pokrova OdV, Circolo Mandolinistico Risveglio.

Martedì 19 dicembre ore 20.30

Basilica di Santa Maria delle Vigne

Vico del Campanile delle Vigne, 5 - Concerto Chiese In Musica con Il Concerto delle Dame Genovesi, il Coro Amici della Montagna, il Coro Quattro Canti, il Coro Totae Pulchrae, l’Officina Musicale People Around ed il Coro Monte Cauriol.

Giovedì 21 dicembre ore 20.30

Chiesa del Gesù

Via di Porta Soprana, 2 - Concerto Chiese In Musica con Accademia Vocale di Genova.

Venerdì 22 dicembre ore 20.30

Chiesa di Nostra Signora delle Consolazione

Via della Consolazione, 1 - Concerto Chiese In Musica con Musichiamo Ensemble, Coro Polifonico del complesso musicale di Santo Stefano d'Aveto APS, il chitarrista Riccardo Guella, Coro Monti Liguri, Coro Brinella, Circolo Universitario Genovese APS.

Giovedì 28 dicembre ore 20.30

Chiesa di S. Maria della Cella

Via Giacomo Giovanetti, Sampierdarena - Concerto Chiese In Musica con il Coro Aurelio Rossi OdV & Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883, il contralto Mariangela Persano, il Quartetto Ebanum, il Coro Polifonico Veteranova, il soprano Antonella Fontana, il Coro Spirituals & Folk.

Mercoledì 3 gennaio ore 20.30