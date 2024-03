Torna “Chiese in musica”: cinque concerti nei luoghi di culto genovesi in occasione della Pasqua

In occasione delle prossime festività pasquali torna a Genova “Chiese in musica”, la rassegna che dal 2017 viene ospitata nelle chiese cittadine e dove si fondono insieme diverse forme ed ensemble di musica sacra. L’iniziativa, organizzata da Comune di Genova e Curia, partirà sabato 16 marzo e proseguirà fino al 12 aprile, con cinque concerti che accompagneranno i genovesi per tutto il periodo precedente e successivo alla Pasqua. La partecipazione ai concerti è gratuita.

«Mai come per questa Pasqua il calendario degli appuntamenti di Chiese in Musica è diffuso sul territorio genovese – dichiara l’assessore alle Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli –. Un evento cresciuto negli anni che si propone di accompagnare con la musica sacra alcune serate del periodo quaresimale e pasquale. Il mio ringraziamento non può che andare agli ensemble, musicali e corali, del territorio che quotidianamente svolgono il loro ruolo di formazione ed educazione alla musica e con piacere partecipano agli appuntamenti di Chiese in Musica. La rassegna fa parte di una delle tante iniziative che condividiamo con l’Arcidiocesi di Genova, con cui stiamo da tempo collaborando e con cui siamo attualmente al lavoro per la valorizzazione delle confraternite cittadine».

«L’iniziativa Chiese in musica è ormai un appuntamento tradizionale che grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Genova e l’Arcidiocesi permette di scoprire non solo la ricchezza data dalle realtà corali e musicali della nostra città, ma anche dei luoghi che ospitano questi momenti unendo così due forme d’arte che spesso rimangono nascoste – ha commentato mons. Gianluigi Ganabano dell’Arcidiocesi di Genova –. Questa rassegna che inizierà sabato 16 marzo sono certo saprà accompagnare questo periodo prima e dopo la Pasqua per arricchire il desiderio spirituale e culturale dei partecipanti grazie al grande patrimonio artistico che la nostra città può offrire».

Programma

Sabato 16 marzo 20:45, chiesa di San Donato, centro storico. Filarmonica Pegliese “Marco Chiusamonti”, Coro Aurelio Rossi, Quartetto Ebanum, Coro Brinella, Riccardo Guella, Coro Totae Pulchrae, Coro Spirituals & Folk

Sabato 23 marzo 20:45, chiesa di San Siro di Struppa, Mariangela Persano & Alex Castagneri, Musichiamo Ensemble, Silvano Chidda, Ensemble Armonia, Coro Monte Cauriol, Antonella Fontana & Ensemble, Officina Musicale Peoplearoun

Venerdì 5 aprile 20:45, chiesa di San Francesco d'Albaro Coro Voci sul Mare, Coro Monti Liguri, Sizohamba Gospel Choir, Il Concerto delle Dame Genovesi, Coro Ucraina, Coro et Laboro

Sabato 6 aprile 20:45, chiesa di San Siro, Nervi Coro Amici della Montagna, Buggia Angels Choir, Circolo Mandolinistico Risveglio, Ghost Notes, Coro Veteranova, Januenses Academici Cantores

Venerdì 12 aprile 20:45, chiesa di San Bartolomeo della Certosa, Rivarolo, Paolo Vigo & Laura Peccenini, Coro Polifonico di Santo Stefano d'Aveto, Gruppo Polifonico Concentus Bracelli, Coro ANA Soreghina Sez. di Genova, Coro Maddalena, Paganini Junior Chamber Orchestra, Livia Mondini.