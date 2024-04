Jazz e intrighi con “Chicago”, uno dei grandi classici del musical al Politeama Genovese

Venerdì 12 e sabato 13 aprile tanta energia sul palco del Politeama Genovese con “Chicago - Il Musical”, prodotto da Stage Entertainment come già Pretty Woman e Sister Act. Scritto da tre autori d’eccellenza come John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia), “Chicago” è uno dei grandi classici del musical, che ha debuttato a Broadway nel 1966, vincendo innumerevoli premi e venendo rappresentato in 36 paesi. Tanto jazz, canzoni spettacolari e coreografie sorprendenti: lo sfondo è la ruggente metropoli dell’Illinois negli Anni '20, un universo brulicante di storie, intrighi e sete di successo.

La sua fama internazionale è aumentata notevolmente in tutto il mondo dopo l’uscita dell’omonimo film nel 2002 (vincitore di 6 premi Oscar), diretto da Rob Marshall ed interpretato da Renée Zellweger, Catherine Zeta Jhones e Richard Gere. Questa versione italiana dello spettacolo sarà diretta da Chiara Noschese, con coreografie di Franco Miseria, direzione musicale di Andrea Calandrini, traduzione e adattamento di Giorgio Calabrese. Nel cast Vittoria Sardo, Giulia Sol, Brian Boccuni, Cristian Ruiz, Chiara Noschese, Luca Giacomelli Ferrarini. Come da comunicazione di Stage Entertainment, Vittoria Sardo sostituisce Stefania Rocca, impossibilitata ad andare in scena a causa di un serio infortunio alla caviglia.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Info su politeamagenovese.it

foto: fb@chicagoilmusicaltour