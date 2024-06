Chiavari Vintage 2024: festa retrò nel centro storico con musica, auto d'epoca e luna park

Dopo il successo del 2023, seconda edizione per Chiavari Vintage, l’evento retrò organizzato dall’assessorato al turismo del Comune di Chiavari. Sabato 15 giugno il centro storico di Chiavari si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti del vintage: un’occasione per rivivere i favolosi anni ’60, ’70, ’80 e ’90, rigorosamente vestiti a tema!

Si parte sabato pomeriggio alle 17 con una sfilata di auto, vespe e lambrette d’epoca che attraverserà via Martiri delle Liberazione, via Vittorio Veneto, piazza Roma e via Entella per poi tornare in piazza Matteotti e Corso Garibaldi dove verranno esposti i mezzi storici. Alle 18, in piazza Matteotti ,si terrà l’esibizione di alcune scuole di danza, come la Momas Dance Academy, scuola di ballo ASD Maury Sport, Asd Aerobica Entella e Naima Academy.

Non mancherà la musica dal vivo: alle 21:30 in piazza Matteotti si esibiranno i Rock’n’Roll Kamikazes, veri e propri guerrieri del rock che da oltre quindici anni si esibiscono in tutta Europa, da Berlino a Palermo, da Catania alla Normandia, e da Milano a Tenerife. A seguire il dj-set di Matteo Campese, conduttore, autore, speaker e dj. In onda su RTL 102.5 alla conduzione di The Flight e su Radio Freccia con lo pseudonimo di Nessuno, ha all’attivo quattro conduzioni di Power Hits Estate per la quarta volta consecutiva all’Arena di Verona.

Appuntamento in piazza Roma, dalle 17 alle 23, con il Luna Park Vintage, uno spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli, con due giostre girevoli e attrazioni come il water pong, la pesca delle paperelle, trucca bimbi, cornhole (lancio del grano), tiro ai barattoli, lancio degli anelli, calcio bowling, mini golf. Poi musica, animazione e trampolieri.

foto: fb@comune.chiavari