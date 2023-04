Torna PrimaveraConcerti a Chiavari con il duo Weltathem

Tornano i Concerti di PrimaveraConcerti – Chiavari 2023, Stagione concertistica del Comune di Chiavari organizzata da Filarmonica di Chiavari. Domenica 30 aprile alle ore 10:30, Auditorium della Filarmonica (Largo Pessagno, adiacente la piscina Comunale) ospiti due giovani solisti che incarnano perfettamente lo spirito fondante della stagione Primavera Concerti, ovvero offrire un palcoscenico a giovani talenti, futuri interpreti della musica in Italia e nel mondo.

Il duo Weltathem, composto dal pianista Gianluca Cremona e dalla violinista Michela Puca, si forma al Conservatorio G. Puccini della Spezia nel 2017 sotto la guida di Folco Vichi. Dal 2019 entrano a far parte della classe di musica da camera di Pier Narciso Masi al Centro Studi Musica e Arte di Firenze, col quale si sono diplomati nel 2022 con la massima votazione. Nello stesso anno sono ammessi al Triennio di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, nella classe di Ivan Rabaglia. I due giovani musicisti approfondiscono inizialmente il repertorio romantico per approdare successivamente alla letteratura del primo novecento, espandendo lo sguardo in particolare verso i capolavori francesi, tra i quali le opere di Debussy e Poulenc. Tra il 2018 e il 2021 sono stati premiati in diversi concorsi, tra i quali Riviera Etrusca, nelle edizioni 2018 e 2019, Classic Artist Online, Citta? di Massa e Clara Wieck Schumann.

Nello 2018 sono scelti dal Conservatorio della Spezia per partecipare al Premio delle Arti 2018 a Messina e selezionati per una serie di concerti in Liguria e in Toscana. Nell’estate del 2018 frequentano la Masterclass con il Quartetto Klimt e, in qualita? di studenti meritevoli, sono inseriti nella rassegna concertistica del Livorno Music Festival. Hanno svolto concerti all’interno di importanti rassegne organizzate da enti quali la Societa? dei Concerti della Spezia, l’Associazione Giulio Rospigliosi, la Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi, per il CIDIM ai Musei Vaticani, l'Associazione Mozart di Pescara, per il Teatro Magnani di Fidenza (pomeriggi musicali), l'Accademia Bianchi di Sarzana, l'Associazione Amici della Musica di Massa Marittima e l’Associazione Amici dell’Opera di Pistoia.

Hanno conseguito rispettivamente la laurea di Biennio di pianoforte e di violino al Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia, ottenendo ambedue il massimo dei voti e la lode.

L’occasione sarà propizia per vedere la conclusione della recente ristrutturazione dell’Auditorium, con la posa in opera delle poltroncine. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei 120 posti a sedere.