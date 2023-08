Presentazione del libro Cristalli di Fuoco, in memoria di Roberta Repetto

Venerdì 11 agosto alle ore 18 sarà presentato a Chiavari, presso la libreria Agorà di piazza Roma 48 a Chiavari il libro "Cristalli di fuoco" di Chiara Castelli, che ha aderito al progetto 'La pulce nel disegno' dell'associazione 'La pulce nell'orecchio. Interverrà la presidente Rita Repetto con l'autrice.

L'associazione è nata lo scorso mese di febbraio dall'iniziativa della sorella di Roberta Repetto, 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca. Tragica vicenda ha portato alle condanne in primo grado del 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda, processo che ora prosegue in appello. 'La Pulce nell'orecchio' porta avanti progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Un impegno iniziato attraverso una pagina Instagram (@la_pulcenellorecchio) e poi formalizzato con la nascita dell'associazione.

Attraverso il progetto 'La pulce nel disegno' i disegni di Roberta, splendidi acquerelli, vengono donati a case editrici che li utilizzano per realizzare copertine di libri, che contengono all'interno una frase: 'In ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio'. Alcuni di questi libri hanno partecipato all'ultimo Salone del Libro di Torino.