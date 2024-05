“Chiavari in Fiore” per le vie del centro storico: mostra-mercato di fiori e piante ornamentali

Prezzo non disponibile

Sabato 18 e domenica 19 maggio arriva nelle vie del centro storico chiavarese la 21^ edizione di “Chiavari in Fiore”, la mostra-mercato di fiori e piante ornamentali organizzata dal Civ di Chiavari “Civediamo in centro a Chiavari” con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo e al Commercio.

Numerose le iniziative in programma, tra esposizioni, incontri, visite guidate del centro storico, mostre fotografiche, laboratori e giochi per i bambini. La manifestazione è dedicata al ricordo dell'ideatore Claudio Sanguineti. Info sulla pagina Facebook di Civediamo in centro a Chiavari.

foto: fb@comune.chiavari