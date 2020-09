Chiavari, la "Fiera di Luglio" si recupera il 27 settembre

La Fiera del 2 luglio a Chiavari, sospesa causa Covid, sarà recuperata domenica 27 settembre 2020.

Le bancarelle saranno messe in fila (e non di fronte) per rispettare il distanziamento e permettere lo svolgimento della fiera nel modo più sicuro possibile.

Sarà dunque possibile passare una giornata nel centro della cittadina di riviera all'insegna dello shopping, tra i banchi di gastronomia, artigianato, abbigliamento, oggettistica e molto altro.