ChiavarInCosplay: tre giorni dedicati a fumetti e cosplay con sfilate, contest e il concerto di Cristina D'Avena

ChiavarInCosplay torna con tre giornate interamente dedicate al mondo di fumetti e cosplay da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre. Come una vera e propria Hollywood del cosplay, la manifestazione sarà protagonista per le strade e le piazze di Chiavari con un esclusivo red carpet che accoglierà tutti gli appassionati.

Tantissimi gli eventi collaterali tra musica, giochi, sfilate, contest, spettacoli e numerosi ospiti tra i grandi protagonisti del settore e non solo. In piazza matteotti sarà posizionato il palco sul quale si esibiranno artisti d'eccezione: venerdì 29 alle ore 21 Omar Fantini e i Poveri di Sodio, sabato 30 a partire dalle 17:30 Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici, a seguire Gianluca Iacono e a chiudere la serata Miwa e i suoi componenti (cartoon cover band). Grande attesa per domenica, quando alle ore 20 salirà sul palco la mitica Cristina D'Avena pronta a coinvolgere il pubblico con le più belle sigle dei cartoni animati degli anni '80 e '90.