Chiara Domeniconi alla Fieschi di Lavagna in anteprima per Aspettando LIB - Libri in Borgo

Saranno i due libri di maggior successo di Chiara Domeniconi i protagonisti del firmacopie di venerdì 29 luglio alla storica Libreria Fieschi, a Lavagna (GE) in via Dante Alighieri, 36. Davanti alla Chiesa di Santo Stefano dove ogni anno, il 14 agosto, parte il corteo della torta dei Fieschi, Chiara si presenta al pubblico di Lavagna in anteprima Aspettando LIB.

La scrittrice infatti animerà lo stand di SBS Comunicazioni per la due giorni e, domenica 31 luglio alle 21, presenterà i suoi libri. Non solo quelli della Fieschi ma anche l’ultimo uscito, “Lacrime nere”, a quattro mani con Aldo Di Virgilio sempre per i tipi di Argentodorato Editore, che vedrà la luce della prima stampa tra pochi giorni.

“Ringrazio Marco e tutta la Libreria Fieschi per l’ospitalità” dice Sheyla Bobba, promotore letterario con SBS Comunicazione. “Una bellissima Libreria che fa storia a Lavagna ma non per questo vecchia. Anzi è in continuo fermento culturale ospitando iniziative di grande spessore e sempre a favore di autori carichi di sogni ed entusiasmo”.

Chiara ha davanti a sé un nutrito programma di tappe del suo book tour, dopo Sorrento e le due esperienze a Lavagna, la troveremo a Santa Marinella e poi a Roma, nel salotto Tevere, cuore pulsante della cultura dell’estate romana.