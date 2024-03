Chi vuol essere un piccolo campione di pesto al mortaio?

Sono aperte le iscrizioni per il campionato del pesto dei bimbi all’interno del campionato mondiale del pesto. Il 23 Marzo 2024, il Palazzo Ducale di Genova sarà il cuore pulsante della vivace creatività dei giovani talenti liguri durante la X edizione del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio. Il Consorzio del Basilico Genovese DOP invita i bambini a partecipare al Campionato dei Bambini, un evento gioioso e non competitivo, che durerà circa un’ora.

I bambini saranno forniti di tutto il necessario per preparare un pesto eccezionale (due bambini per ogni postazione) e saranno guidati nella tradizionale ricetta con allegria e spensieratezza.

Per partecipare, i bambini devono inviare una breve lettera al Consorzio del Basilico Genovese DOP, spiegando il motivo del loro interesse e cosa il mondo del pesto rappresenta per loro, imbucandola nella cassetta delle lettere del Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP, in Salita Santa Caterina 50 52r, o inviandola alla mail info@basilicogenovese.it, non dimenticando di scrivere i contatti telefonici dei genitori per poter essere ricontattati.

Il Campionato Mondiale del Pesto è organizzato dalla Camera di Commercio di Genova e dall'Associazione Culturale dei Palatifini, e la sfida non competitiva dei bambini è una ulteriore occasione, ormai consolidata da anni, di collaborazione tra i Consorzi di tutela (Basilico Genovese DOP, Olio Dop Riviera Ligure ed Enoteca Regionale della Liguria), la Camera di Commercio e l’Associazione Palatifini con l'obiettivo di valorizzare sempre di più le DOP.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del Consorzio del Basilico Genovese DOP (www.basilicogenovese.it)

Ritrovo: ore 9 a Palazzo Ducale

I bambini saranno accompagnati alle loro postazioni dagli attori del Teatro del Piccione

Inizio del Campionato Mondiale del Pesto al mortaio per i bimbi: ore 10