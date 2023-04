Checkita Rock Club al MaddAlive con musica, mostre, food e drinks

Domenica 30 aprile dalle 18 al Maddalive (Vico della Chiesa della Maddalena, 20), per una sera ritorna il Checkmate Rock Club, circolo che per 10 anni ha ospitato la scena rock (nella più ampia accezione del termine) italiana e non solo. Una serata organizzata in collaborazione con Pepita Ramone, associazione nata nel 2018 con l’intento di promuovere le arti visive e la cultura underground in genere.

Checkita nasce come crasi di Checkmate e Pepita: due realtà che sono inevitabilmente legate da comuni intenti, ideali e passione. Caratteristiche che sono condivise anche dagli altri partner della serata: Piccola Birreria Kowalski, Mescite, Bedin, Contatto, Gradisca Spirits.

A partire dalle 18: musica dal vivo, dj set in vinile, live painting e mostre, drink e cibo.

Live di Fabio Cuomo, FUH. Dischi di Cipsters Sisters, Il Flaco Scivola, Black Moses Selection. Live painting di Viviana Giovannini, Davide Di Donna. Abbeveraggi di Piccola Birreria Kowalski, Mescite, Gradisca Spirits. Cibi di Piccola Birreria Kowalski, Bedin.

Ingresso 5€, con gadget, sorpresine e regalini