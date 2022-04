"Che gusti ci sono" di Rosario Lisma per la rassegna OneClaque

OneClaque è una “seratina” di vino e chiacchiere, di storie di oggi e di ieri raccontate da grandi attori, di canzoni ascoltate in sottofondo o cantate a squarciagola, a LaClaque: è una seratina che fa semplicemente bene al cuore.

Venerdì 29 aprile 2022 alle 20,15 Rosario Lisma porta in scena "Che gusti ci sono": la storia di un uomo che ha tutta una vita davanti, proprio come tutti noi. Solo che, a differenza di molti, non prova vergogna nel raccontare tutta la verità.

Lo spettacolo è stato semifinalista al Premio Scenario 2007 e ha debuttato a Modena in “Voci e Suoni della Sera” con la collaborazione di Ert – Emilia Romagna Teatro nel luglio 2007.

Autobiografia definitiva di uno che ha una vita davanti. Di uno che studiava a Roma e quando a Natale scendeva nell’isola, dopo l’eterno tumultuoso viaggio in cuccetta arrivava al bar pasticceria della stazione centrale di Palermo, il “Sicilristoro” che ora c’hanno fatto un MacDonald’s. Di uno che godeva di gelati e arancine solo dopo aver combattuto contro gli infingardi sarcastici camerieri e baristi siciliani, razza antropologica a sé stante, che bisognerebbe farci degli studi. Di uno che vedeva periodicamente la sua prima donna affiorare come una falda acquifera negli anni a venire. Solo nella mente, dal silenzio, come un mito moderno. Di uno che odia gli animali tranne i pesci rossi, che odia il jazz tranne Miles Davis.

Di uno che da bambino ha divorato primo e secondo canale con papà, che gli presentava cantanti, attori, calciatori e politici, come se fosse Pippo Baudo. Di un papà che si era inventato una tecnica irresistibile per raccontare le cose. E che sapeva fare benissimo Domenico Modugno.

È un percorso a ritroso nel tempo in forma di monologo. Storie private accadute, “Fatto Vero!” come si dice da noi quando si comincia un racconto reale. Storie di famiglia, di sapori lasciati, di identità da costruire, di giovani “fuorisede”, quelli che a diciott’anni partono per il continente non più per le fabbriche, ma per le università, non più con le valigie di cartone, ma coi trolley, che però, esattamente come quelli di quarant’anni fa, hanno fame di calore e amore. Un racconto che si guarda alle spalle e si ride addosso. Che non ha vergogna della verità: che senza un po’ di tenerezza si corre il rischio di rimanere tristi.