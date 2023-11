“Che Fiesta.. 110 Años”: la Baistrocchi al Carlo Felice

Uniche due date esclusive: la BAI sarà al fianco della Croce Rossa Italiana - Comitato di Genova per raccogliere fondi per la Struttura “House of Heroes” che dal 1983 accoglie famiglie in cura all'Ospedale IRCCS Giannina Gaslini. Lo farà con uno straordinario spettacolo al Teatro Carlo Felice, per la prima volta a 110 anni dalla propria fondazione.

La Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi si conferma infatti come la compagnia teatrale più antica d’Italia ancora in attività. Proprio per questo il titolo scelto è “Che Fiesta.. 110 Años”, una festa che coinvolgerà gli spettatori dall’inizio alla fine dello spettacolo con canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni di italiani e che faranno ballare il pubblico in sala.