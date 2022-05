Torna il "Che Festival" di Music for Peace

Torna il "Che Festival", l'appuntamento estivo di Music for Peace, dopo lo stop causato dalla pandemia. La onlus in questi anni si è impegnata molto per aiutare le famiglie in difficoltà per colpa della crisi dovuta al covid, e ultimamente si è spesa per portare aiuti e generi di prima necessità anche in Ucraina.

Il festival si terrà tutti i giorni dal 1 al 12 giugno dalle ore 14 alle 24.

Come sempre, l'ingresso prevede un pagamento non in denaro ma in generi di prima necessità che verranno destinati ai più bisognosi.

A breve nuove informazioni sul programma.