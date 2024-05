Torna il “Che Festival” di Music for Peace: dieci giorni di eventi con ingresso in generi di prima necessità

Da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno torna “Che Festival”, il grande evento di Music for Peace con ingresso non in denaro ma in generi di prima necessità. Tutti i giorni dalle 12 alle 24, presso la sede in via Balleydier 60, sono in programma concerti, spettacoli, incontri, eventi sportivi, laboratori, mercatini e stand di artigianato, attività per bambini e stand gastronomici disponibili per il pranzo, l'aperitivo e la cena.

Per entrare si richiedono generi alimentari non reperibili, prodotti per l'infanzia, farmaci, prodotti per l'igiene personale e materiale didattico. L'elenco dettagliato dei prodotti richiesti e il programma completo della manifestazione sono disponibili sul sito chefestival.it.