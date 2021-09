"Change le monde, trouve la guerre" al teatro Ivo Chiesa per il G8 Project

Dal 19 al 27 ottobre 2021 arriva "Change le monde, trouve la guerre" di Fabrice Murgia al teatro Ivo Chiesa, per il G8 Project del Teatro Nazionale Genova.

Cosa si fa di fronte a un trauma collettivo? Si rimuove, si dimentica per andare avanti. Ma se il trauma è concreto, individuale, personale, sei tu, diventa parte di te.

Una donna torna a Genova dopo vent’anni, porta con sé un hard disk e una ferita ancora aperta. Dialoga con la diciassettenne che è stata, quella che è andata al G8 del 2001 con la videocamera regalatale per i bei voti a scuola, quella che non riesce a ricordare cosa è successo dal momento in cui il poliziotto l’ha colpita al momento in cui si è ritrovata in salvo su un treno. Nell’hard disk conservato per anni sono archiviati i video girati all’epoca, la memoria che potrebbe aiutarla a ricostruirsi, quando troverà il coraggio di guardarli.

Fabrice Murgia, attore e regista belga classe 1983, dirige la compagnia Artara e dal maggio 2016 è direttore generale e artistico del Théatre National Wallonie-Bruxelles. Tra le sue opere più importanti: Black Clouds, una riflessione sulle relazioni tra il Nord e il Sud del mondo, allestito al Napoli Teatro Festival nel 2016, e nel 2018 Sylvia, spettacolo musicale ispirato alla vita di Sylvia Plath. Molto lodato per la natura innovativa del suo teatro, è stato premiato con il Leone d’argento alla Biennale di Venezia nel 2014.

