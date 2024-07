Seconda edizione della “Champions League Torneo di Cirulla” in Galleria Mazzini

I campioni del Sestiere del Molo e del Sestiere di Prè ci riprovano, ma questa volta nel Sestiere di Portoria: giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 19:30, avrà luogo la seconda edizione della “Champions League Torneo di Cirulla” con un'arena di gioco d'eccezione: la suggestiva Galleria Mazzini.

A distanza di quattro mesi dalla precedente edizione e prima della pausa estiva dei tornei di cirulla del lunedì ai Giardini Luzzati e del mercoledì presso il Comitato Per Prè, i primi classificati tornano a sfidarsi per il titolo massimo. Quale sarà la coppia più forte del centro storico?

Il successo dei due tornei, attività consolidate e molto partecipate del Progetto di Comunità che coinvolge Prè, Molo e Maddalena, è ulteriormente cresciuto nei mesi scorsi: sono stati menzionati nella trasmissione “Generazione Bellezza” di Emilio Casalini, in onda su Raitre, dove il giornalista ha raccontato come i Giardini Luzzati, anche attraverso attività ludiche e aggregative come questa, siano portatori di bellezza e rigenerazione grazie al lavoro della Cooperativa Il Ce.Sto; nel Sestiere di Prè, invece, il comitato di quartiere ospitante ha moltiplicato i suoi iscritti e dopo poco più di un anno ha portato i partecipante anche in piazza del Roso e in piazza Metellino. In entrambi i contesti, chi gioca ha stretto veri e propri rapporti di amicizia.

L'entusiasmo crescente intorno alla Cirulla Per Prè e il Torneo di Cirulla Giardini Luzzati è la dimostrazione che si può e, soprattutto, si vuole stare insieme. A prescindere dal divertimento della competizione, si tratta di esperienze che favoriscono le relazione e il lavoro di rete territoriale, coinvolgendo la comunità a più livelli. La scelta di Galleria Mazzini non è casuale: elegante “passeggiata coperta” in stile liberty, con negozi, una libreria, bar e ristoranti uniti nel CIV Sestiere Carlo Felice, corganizzatore dell'evento. Un patrimonio architettonico di pregio da oltre 150 anni, che unisce i punti nevralgici del centro città (piazza Corvetto e piazza De Ferrari), percorre la bella via Roma, ospita la Fiera del Libro nel periodo natalizio e il mercatino dell’antiquariato ogni quarto mercoledì e giovedì del mese.

In passato salotto raffinato degli intellettuali, ma sempre con lo sguardo proiettato verso il futuro grazie all'energia delle tanti attività commerciali, questo gioiello di architettura urbana regalerà un momento di bussate e decini fino all'ultimo colpo nei dehor messi a disposizione dai bar Filleo e Donelli, partner della serata, con il supporto dell'Assessorato al Commercio del Comune di Genova e Confcommercio Imprese per l'Italia Genova.

Appuntamento dunque giovedì 18 luglio a partire dalle 19:30 in Galleria Mazzini e, come sempre, portate un mazzo!