Cetacei del santuario Pelagos e del Mediterraneo, specie comuni e incontri straordinari

Con Andrea Izzotti, Maddalena Jahoda, Alessandro Verga, presso la libreria del Porto Antico di Genova. Evento in presenza e in diretta live Facebook.

Il Mar Mediterraneo ospita una variegata popolazione di mammiferi marini, alcuni conosciuti altri molto meno. Sono 8 le specie che si possono avvistare nel Santuario Pelagos, una vasta area di protezione di oltre 90mila chilometri quadrati che si estende dalla Francia alla Toscana sino alla Sardegna.

Si vedranno immagini di delfini, zifi, capodogli e balenottere comuni e parleremo delle grandi possibilità che offrono le escursioni di Whale Watching di Golfo Paradiso in Liguria. Si scoprirà l’importanza della ricerca e della raccolta dei dati di avvistamento e della catalogazione dei mammiferi marini e si comprenderà il ruolo sorprendente che i grandi cetacei hanno nei danni che l’uomo sta causando all’ambiente.

Si racconterà la storia di Codamozza e della sua incredibile lotta per la sopravvivenza e dell’incontro ravvicinato con il capodoglio Elia. Parleremo poi di tre incontri eccezionali con specie che non vengono abitualmente avvistate nel Mediterraneo: le orche nel 2019, le megattere nel 2020 e la balena grigia nel 2021. Verranno presentati l’ultimo libro di Maddalena Jahoda, “Balene Salvateci!” e quello di Andrea Izzotti, “Zena, storia di un’orca”.

Nel finale ci sarà spazio per le domande e una piccola sorpresa per tutti i partecipanti in presenza.

Andrea Izzotti è un fotografo autore di libri di narrativa e fotografici. Tra i premi da lui vinti il National Geographic Italia 2011, Asferico 2019 e il Muse Photography Awards 2021.

Maddalena Jahoda, biologa e giornalista, autrice di testi scientifici e divulgativi (tra cui l’ultimo “Balene Salvateci!” (Mursia, 2020) e fa parte sin dalla sua fondazione dell’istituto Tethys, che si occupa della ricerca e della tutela dei mammiferi marini nel Mediterraneo.

Alessandro Verga, ricercatore e esperto avvistatore, lavora presso Golfo Paradiso Whale Watching. Tra le migliaia di avvistamenti, numerosi sono quelli di zifio, per il quale ho sviluppato un apposito catalogo. Collabora con Acquario di Genova, Cima, Delfini del Ponente, Menkab, Tethys.

