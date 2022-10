Torna il Cesarea Street Party by Friends

Dopo 3 anni di attesa ritorna finalmente uno degli eventi più amati: venerdi 14 ottobre ecco il tradizionale e originale “Street Food Party” di Via Cesarea. Questo ritorno rappresenta la settima edizione realizzata grazie alla professionale collaborazione con gli amici Fortunato Di Marco e Francesca De Mattei del Don'Cola Cafè, agli amici di Oberti e il fondamentale supporto del CIV “Il Giardino di Cesarea”.

Appuntamento a partire dalle 19 con uno staff che offrirà un aperitivo diverso dai soliti standard perchè basato sul concetto di "Street Food", per l'occasione verranno installate alcune isole del gusto direttamente in strada. Come al solito il tutto verrà accompagnato da un sottofondo musicale idoneo alla situazione che si andrà a creare, con la musica italiana, dance e revival più bella dal 1980 ad oggi!

In consolle Marco Trentini DJ e Mingus DJ. Come sempre le immagini della serata saranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer, anche lui con cappello, bretelle e supporto drone.

Welcome to FRIENDS Party

per info:

340/5832939 (Marco)

335/7429708 (Mingus)

010/0926990 – 339/6158521 (Don'Cola)