Torna “Cesarea in fiore”: la via si anima con prodotti bio, piante, fiori, musica e... pesto!

Il CIV Il Giardino di Cesarea presenta “Cesarea in fiore e non solo”, la mostra-mercato di fiori, piante, arredi giardino ed eccellenze biologiche allestita nella centralissima via Cesarea a Genova. Sarà inoltre presente il gazebo delle Terme di Genova con un'offerta speciale dedicata al CIV. Appuntamento venerdì 10 e sabato 11 novembre a partire dalle ore 9, venerdì dalle 19 alle 23 è previsto un apericena con omaggio floreale per le signore nei locali che spongono la locandina.

Sabato alle ore 15 è in programma l'esibizione della banda musicale, quindi a partire dalle 16 si svolgerà la gara eliminatoria di Pesto genovese al Mortaio dei CIV, valida per partecipare alla finale del X Campionato Mondiale 2024.

Per informazioni: Carlo DeBarbieri 348 6061639 - debarbiericarlo@libero.it

foto: fb@ilgiardinodicesarea