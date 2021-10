"Certosa: i Murales, ma anche i risseau e...." la visita guidata

Mercoledì 13 ottobre si terrà una visita guidata con Claudia Habich: si percorreranno le strade di Certosa alla scoperta dei murales che ormai caratterizzano il quartiere, ma si vedranno anche altre cose, come la pavimentazione a "risseau" del Chiostro di San Bartolomeo.

Appuntamento all'arrivo della metro a Brin alle 16. Termine previsto per le 18,30 circa.

Costi: 7 euro per i soci di GenovApiedi. 10 euro per non soci, compresa una libera offerta per l'associazione.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@genovapiedi.it indicando: nome, cognome e recapito telefonico.

Visita a numero chiuso nel rispetto delle regole anti covid-19.