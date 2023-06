Centro Culturale 'Nicolò Barabino' di Sampierdarena festeggia trentennale con una Mostra di Pittura

Giorgio Gaber diceva “Libertà è partecipazione”. Io penso che sia proprio così, che l'uomo possa dare il meglio di sé quando è insieme agli altri, quando riesce a condividere le proprie esperienze e le proprie ambizioni, frequentare altre persone, parlare con gli altri, fare insieme riesce ad arricchirci e migliorarci, contribuisce a farsi e a fare del bene. Il confronto è un ottimo strumento per condividere visioni e osservazioni e permette di capire il prossimo, condividere le problematiche così come i successi, dal vivo più che nel mondo virtuale che comunque permette la condivisione di tante informazioni facilmente fruibili. Un conto è digitare su una tastiera o un touchscreen, tutt’altro è recitare una poesia con la propria voce, suonare una chitarra sentendo il suono e le onde emesse dalle corde o tenere tra le mani una matita e vedere comparire un disegno, ancor più quando si è in compagnia.

Ecco raccontate le principali motivazioni culturali e sociali del mondo associativo, cioè stare insieme e condividere passioni, esperienze, creatività, visioni. Le associazioni accolgono persone di ogni tipo, vi si possono trovare tutti i ceti sociali, i livelli culturali e le nazionalità, è una eccellente forma inclusiva. Ci sono tantissime tipologie di associazioni: c’è chi canta, chi fa teatro, chi si esercita in palestra, chi dipinge, chi scrive articoli o poesie, chi valorizza il dialetto o le bellezze architettoniche, chi condivide insieme problemi per aiutarsi ad uscirne, chi cuce o fa la maglia, chi suona uno strumento, chi ricorda il suo paese lontano e la lista potrebbe proseguire a lungo; questo solo per dare un’idea di quanto sia variegato e interessante questo mondo. A San Pier d’Arena esiste un polo culturale associativo che fa capo al Centro Civico Buranello.

Una lodevole iniziativa della municipalità ha messo a disposizione delle associazioni sul territorio spazi, personale e attrezzature idonee, tra cui anche alcuni voltini sottostanti la ferrovia di recente ristrutturazione. C’è una volontà condivisa di “fare rete” e di interagire sempre più. Sono già stati sperimentati progetti comuni patrocinati dal Municipio Genova Centro Ovest che hanno visto eventi portati avanti in parallelo da più associazioni. Questa è la strada che auspichiamo possa farci crescere ulteriormente insieme alla nostra comunità.

Ci tengo a ricordare che, le attività delle associazioni sono basate sul volontariato ed è quindi necessario che ci siano persone disponibili a dedicare parte del proprio tempo, inoltre, in genere, le associazioni sono di tipo “no profit” e si reggono dunque sulle quote associative e le donazioni, alcune sono “affiancate” da istituzioni religiose o politiche o industriali che in qualche misura le aiutano. I locali, gli affitti, le bollette, la manutenzione, le pulizie sono voci sempre presenti a bilancio. Anche la municipalità, quando i fondi sono disponibili, contribuisce indicendo bandi di concorso mirati.

Il presidente del Centro Culturale Nicolò Barabino Giancarlo Paparella vive costantemente questa realtà poiché personalmente presiedo da alcuni anni il Centro Culturale Nicolò Barabino che ha sede al numero uno di salita inferiore Salvator Rosa a San Pier d'Arena. La loro associazione propone corsi di pittura a olio, ad acquerello e tecniche varie in orari diurni e serali per favorire studenti e lavoratori. Quest’anno festeggeremo il trentesimo anno di attività con una mostra dedicata. Troverete informazioni nel nostro sito www.ccnbarabino.it. In una realtà sociale in rapido cambiamento, dovuto principalmente alla massiccia immigrazione e quindi dall’arrivo di molte differenti etnie sul territorio, la realtà associativa si pone come un valido aiuto all’integrazione, all’inclusione, alla fraternità tra le genti, oltre che essere un baluardo intellettuale e culturale di grande valore.

Veniteci a trovare nelle nostre sedi e alle mostre ed esibizioni che si tengono periodicamente presso il Centro Civico Buranello.

La prossima a quale vi invito, insieme al Centro Culturale Nicolò Barabino, è la Mostra di Pittura dal nome la: ‘Scuola CCN’ che si terrà sabato 10 giugno alle ore 16:00 e rimarrà fino al 22 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 presso i Voltini levante Centro Civico Buranello, situato Via Nicolò D’Aste 8/A (con l’ingresso anche Via Giacomo Buranello 1 Genova).

In occasione dell’inaugurazione parteciperanno:

‘Circolo Mandolinistico Risveglio’, 'Udì - Unione donne In Italia, 'Cerca memoria della Biblioteca Gallino' e 'Coro Unitre'.