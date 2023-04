“La Liguria del cinema. Genova”: un secolo di film girati nel capoluogo ligure

Martedì 18 aprile alle ore 17:15 presso la sala Tonda del Centro Civico Buranello verrà inaugurata la mostra “La Liguria del cinema. Genova” in esposizione presso La fabbrica dell'immagine - Voltini Lab. Un secolo di film girati a Genova, da quando Alfred Hitchcock venne a girare in porto il primo ciak del suo primo film, fino alla Nicole Kidman di Grace di Monaco, ai film sul G8, a Stefano Accorsi e Jasmine Trinca in uno splendido tramonto sotto la Lanterna, una mostra tutta dedicata all’immagine di Genova su grande schermo: ed è un viaggio attraverso il modo in cui registi provenienti dall’Italia e dal mondo hanno visto nei loro film una città in continua trasformazione.

I titoli italiani comprendono i famosi “poliziotteschi” degli anni ’70 con Franco Nero, “Profumo di donna” con Vittorio Gassman, “Joan Lui” di Adriano Celentano, “Stregati” di Francesco Nuti, ma anche “Che tempi!” con Gilberto Govi, “Achtung! Banditi!” con una giovanissima Gina Lollobrigida o “La tratta delle bianche” con una Sophia Loren chiamata ancora Sofia Lazzaro. Tra i film stranieri spiccano “Le mura di Malapaga” con Jean Gabin, “I giorni dello sciacallo” di Fred Zinnemann, “Genova” con Colin “Darcy” Firth, oltre ovviamente a “The Pleasure Garden” di Hitchcock e “Grace di Monaco” con Nicole Kidman.

C’è anche un film ucraino: “Il nido della tortora” (2016), su una donna venuta a lavorare dall’Ucraina presso una famiglia italiana, con un protagonista maschile – l’attore Vitaliy Linetskiy – morto in circostanze misteriose proprio nell’anno di Maidan. Uno spazio a sé è dedicato poi a “Interpol” con Victor Mature, un film degli anni ’50 dove Genova non viene mai nominata, ma si vedono il ponte di Carignano, Salita Santa Brigida, il porto, il Carmine e tanti altri set genovesi spacciati di volta in volta per Atene, Lisbona, Roma, New York.

Attraverso una quarantina di film è possibile non solo mettere in moto la macchina dei ricordi, ma ricostruire il modo in cui l’immagine della città si è evoluta nel corso di un secolo: con il porto, i caruggi e il centro storico, ma anche i quartieri moderni, la stagione delle fabbriche e delle industrie, i grattacieli di piazza Dante, il Porto Antico di oggi e quella Sopraelevata che da sessant’anni segna prepotentemente l’iconografia genovese di tanti film.

L’esposizione è aggiornata fino a titoli recenti come “Diaz – Non pulite questo sangue”, “La bocca del lupo” o “Fortunata”, e comprende circa quaranta pannelli, oltre a una selezione video con i film più famosi. Realizzata dall'Associazione culturale Paperjam con la consulenza cinematografica di Renato Venturelli e organizzata da La fabbrica delle immagini – Voltini Lab a cura del Club Amici del Cinema-APS, si svolgerà dal 18 aprile al 1 giugno 2023, ad ingresso libero, dal martedì al venerdì (orario 16.30 -19): ulteriori aperture a richiesta si possono concordare inviando una mail a info@clubamicidelcinema.it.