Censimento attività economiche a San Pier d'Arena

Le Officine Sampierdarenesi invitano la cittadinanza all’incontro pubblico di presentazione del terzo censimento delle attività commerciali/produttive e degli spazi commerciali di San Pier d’Arena (2015 – 2018 – 2022). L’avvenimento, promosso in collaborazione con “Il Gazzettino Sampierdarenese”, si terrà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20:30 presso l’Auditorium del Centro Civico Buranello Via Nicolò D'Aste 8/A (anche ingresso in Via Giacomo Buranello 1 Genova).

Il censimento è stato redatto con ha lo scopo di rilevare la situazione economica e lo stato di occupazione degli spazi commerciali successivamente agli stati d’emergenza subìti a seguito del crollo del ponte Morandi e della pandemia da Covid-19 e ci ha permesso di porre a confronto i due scenari “fotografati” precedentemente e di rilevare quindi parallelismi di sicuro interesse.

In occasione dell’incontro pubblico saranno inoltre presentati l’app per smartphone Android e il portale web San Pier D’Arena shopping, attualmente in fase di aggiornamento, che saranno messi gratuitamente a disposizione del commercio/attività produttive della delegazione e della cittadinanza a partire da aprile 2023.