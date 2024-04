Cena di socialità presso il ristorante "Le Rune"

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 360 gradi.

Come funziona?

Volete passare una serata alternativa in cui condividere momenti di gioia e spensieratezza con persone nuove? Vi incontrerete con gli altri partecipanti presso il ristornate Le Rune. Potrete passare insieme una serata piacevole in cui si scopriranno nuove sinergie ed affinità, degustando cibi di alta qualità sempre grazie ad un menù che cambia ogni settimana in base alla stagionalità dei prodotti. Cosa c'è di meglio di tanto buon cibo e una bella compagnia?

Parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della giornata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere piacevoli momenti all'insegna del piacere. Correte nel tuo guardaroba e iniziate a pensare all'outfit giusto! Affrettatevi, i posti sono limitati!

Evento confermato se:

vi sarà un numero minimo di 10 partecipanti. Aiutaci condividendo l'evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum

Dress code

casual/elegante

Fascia di età

45-60 anni

Orari

20:00

Menù

alla carta (paghi quello che prendi)

Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 0 €di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione.

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 8 aprile 2024

La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single

La quota non comprende: cena alla carta

Informazioni per il pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 348 8781211.

Informazioni per il ritrovo

Vi aspettiamo alle ore 20:00 - Ristorante "Le Rune"- Piazza del Portello, 13r, 16125 Genova

Trasporto

Mezzo proprio*

*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l'eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni:

Contattare Anthony al 348 8781211