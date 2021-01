La "Cena degli Sconosciuti" approda online: ecco l'appuntamento per i single liguri

La "Cena degli Sconosciuti" si sposta online anche in Liguria, per dare l'opportunità ai single di incontrarsi nonostante la pandemia e - perché no - di far scattare la scintilla.

L'organizzazione degli eventi che si tengono in tutta Italia - nell'attesa di tornare a mangiare insieme - va avanti con gli appuntamenti in modalità virtuale, "Sconosciuti Online", un modo per incontrare e conoscere online tante persone nuove.

L'appuntamento con "Sconosciuti Online" in Liguria è il 1 febbraio alle 22,30: per le donne la partecipazione è omaggio, per gli uomini costa 9,99 euro. Gli incontri si svolgeranno su Zoom.

Le regole

Nella prima fase dell’incontro saranno tutti nella “stanza” principale e ognuno potrà fare una sua breve presentazione.

Arrivati tutti i partecipanti, gli organizzatori li divideranno per gruppi e li sposteranno nelle “stanze” più piccole dove avrete la possibilità di conoscervi e di chiacchierare con più tranquillità.

Ogni 7 minuti gli uomini verranno spostati da una stanza ad un’altra per dar modo a tutti i partecipanti di conversare e di conoscersi.

Al termine della rotazione nelle stanze più piccole, tutti saranno riportati nella stanza principale.

A questo punto oltre a chiacchierare in gruppo verrà attivata la chat: vale a dire che ci si potrà scrivere in privato, scambiarsi i contatti per risentirsi poi in un secondo momento, e così via.

E se al termine del meeting non ci sarà stata l'opportunutà di scambiare i contatti con nessuno, si avrà comunque la possibilità di scrivere una mail a: posta@lacenadeglisconosciuti.com indicando:

– data e ora del meeting

– nome della persona di interesse

In caso di "match", ovvero se anche la persona di interesse ha contattato l'organizzazione, verrà mandata una mail ad entrambi con i rispettivi contatti.

La durata dell’evento è di 90 minuti.

Regolamento e come partecipare