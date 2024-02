Cena in Maschera alle Terrazze del Ducale tra balli, giochi e racconti

Domenica 25 febbraio a partire dalle 19:30 è in programma la “Cena in Maschera” alle Terrazze del Ducale, una serata speciale di Carnevale pensata per conoscersi complice la maschera, un ballo, giochi e racconti proprio come accadeva nella Venezia peccaminosa del Casanova, tra storytelling e Burlesque.

I posti verranno assegnati a caso insieme a un nick name ispirato ai nobili veneziani per calarsi perfettamente nell'atmosfera del gioco di ruolo. Obbligatoria quindi maschera sia per lui che per lei. In sala sarà presente DaruMa Photo per ritratti intriganti: le maschere migliori verranno premiate.

Menù

Aperitivo di carnevale con fritti e focacce

Riso del Doge al taleggio e noci

Rollè di Arlecchino con contorno

opzione vegetariana

Torta di Mirandolina (ai formaggi e verdure) con contorno

Dolce di Casanova al cioccolato e coulis di frutti rossi

Acqua e vino

Euro 35

Prenotazioni messaggio whatsapp 340 4910024