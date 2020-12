Con Make-a-wish e il ristorante Manuelina, una cena a casa per aiutare i bambini

“Distanti ma vicini” è il motto che quest’anno sta accompagnando Make-A-Wish® Italia, la Onlus con sede a Genova che dal 2004 opera su tutto il territorio nazionale per realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Anche se per questo Natale ormai alle porte non ci sarà il consueto evento charity che riunisce i cittadini genovesi per festeggiare insieme e sostenere l’Associazione, non mancherà l’occasione di aiutare i bambini della Onlus. Per questo motivo nasce “Wishes For Christmas”, una serata in collaborazione con il ristorante Gourmet "Manuelina" (Recco, Genova) e con la partecipazione straordinaria del Tenore Francesco Meli e del Soprano Serena Gamberoni, Ambasciatori dell'Associazione. Venerdì 4 dicembre, a partire dalle 19.30, tutti collegati per cenare insieme con le prelibatezze del ristorante Manuelina, che consegnerà le box direttamente a casa (zona Genova e Riviera di Levante) il giorno stesso dalle 16.00 alle 19.30. Nella box, una selezione di sapori Terra e Mare preparata nelle cucine del ristorante genovese e consegnata a casa con tutte le indicazioni dello Chef per terminare i piatti mantenendo tutto il gusto e la fragranza. Durante la cena, alle 20.30 Francesco Meli e Serena Gamberoni saranno in collegamento Zoom per un augurio in musica: quale modo migliore per vivere l’atmosfera del Natale in compagnia delle persone care? Dopo l’intermezzo musicale, Sune Frontani, Presidente di Make-A-Wish, saluterà i partecipanti; seguirà l’annuncio del vincitore della lotteria: prendendo parte alla cena sarà infatti possibile acquistare un biglietto e provare a vincere il premio in palio. «Anche se quest’anno non potremo organizzare il tradizionale evento natalizio, abbiamo pensato che ci sarebbero stati altri modi per sentirci comunque vicini gli uni con gli altri. Grazie alla disponibilità di Francesco Meli e Serena Gamberoni, che in questi mesi sono stati molto più che ambasciatori della Onlus ma veri e propri compagni con i quali condividere il lavoro dell’associazione, abbiamo deciso di organizzare una serata speciale per i nostri bambini: siamo felici di poter continuare a sostenere i loro desideri anche se in modo diverso rispetto al solito» - dichiara Sune Frontani, Presidente e Co-Fondatrice di Make-A-Wish® Italia – Onlus. Per adesioni e conferme entro il 2 dicembre: eventi@makeawish.it oppure chiamare il +39 370 369 5342