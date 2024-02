Cena genovese con musica live da “Soul Note”

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un’esperienza single a 360 gradi. Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme!

Importantissimo

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l’organizzatore dell’evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Come funziona?

Vi aspettiamo calorosamente da “Soul Note“, il locale più accogliente e trendy di Genova. Dove da antipasti sfiziosi a dessert irresistibili sarete deliziati con le prelibatezze della cucina locale, mentre la musica live accompagnerà ogni boccone con ritmo e passione. Non perdete l’occasione di creare ricordi indimenticabili con noi! Vi aspettiamo numerosi per una serata che promette sorprese e tanto divertimento. La parola d’ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l’evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell’arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa serata all’insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Dress code

casual/elegante

Fascia di età

45-60 anni

Orari

20:00

Menu’

menù alla carta

L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre domenica 11 febbraio 2024

Trasporto

Mezzo proprio*

*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l’eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Contattare Anthony al 3488781211