Cena "superba" al Puìn con la "chef in natura" e tramonto sui forti della Valbisagno

L’ora del tramonto tocca tutti, senza mai lasciare indifferenti, quando tutto sembra possibile. Sabato sera da una location esclusiva qual è il bastione a planimetria stellata del Forte Puìn, lo sguardo potrà distendersi sul centro storico medioevale più vasto d'Europa e sull’infinito del mare. Questa è la Genova che non si scorda più. L’atmosfera sarà resa ancora più magica grazie ai sapori della tavola: a condurre i partecipanti dai profumi della natura – lungo l’anello escursionistico dei forti della Valbisagno – agli aromi della cucina saranno la guida ambientale e la “Chef in natura”. In tutto questo c’è molto del trekking promoter, sempre presente con le sue idee quando si vuole coinvolgere gli escursionisti per fargli vivere un'esperienza nuova e singolare.

Dettagli dell'evento:

• Escursione serale fruibile con i mezzi pubblici

• Possibilità di condivisione del viaggio

Presentazione

a cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

L’itinerario ad anello, verso le Sentinelle della Superba, sarà dettato dai luoghi, ma anche dai sapori. Libero sfogo alla creatività! Sorrisi e umori in cammino, scorci di storia su Genova, vino e sapori al Forte Puìn aspettando il calar del sole: questo è un assaggio di emozioni, una esperienza outdoor unica e originale.

L’anello dei forti della Valbisagno sarà il preludio ad un momento particolare: prima del tramonto sarete ospiti dell’Associazione di Promozione Sociale Outdoor Experience Genova. Una location esclusiva, per una “Cena Superba al Puìn” che non deluderà le aspettative. Piatti, bicchieri e posate, saranno loro le dotazioni per presidiare il luogo. Tavole imbandite anziché cannoni, escursionisti buongustai entusiasti anziché guarnigioni, chef e guide ambientali anziché ufficiali del regio stato sabaudo.

In questo viaggio a piedi lungo i forti della Superba non resta che esplorare i nuovi sapori della Chef in Natura, invitanti, ricchi e golosi! L'atmosfera che si crea è una cosa imprevedibile e impalpabile, però il ritmo lento del camminare, l’amicizia, l’appetito, la storia e la natura sono un insieme di ingredienti che se sapientemente mescolati tra loro rappresentano la carta vincente di un trekking davvero speciale.

Ci si potrà lasciar condurre sui sentieri della fantasia e dei sapori.

• Polpettone di melanzane. Tipica pietanza della Riviera di Levante genovese.

• Insalata d’orzo e verdure croccanti di stagione. Un primo piatto completo in giornate calde.

• Crostata di crema e ciliegie, un delizioso dolce estivo, da servire nelle occasioni speciali.

E il saluto del sole dai bastioni del Puìn è una occasione speciale.

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati logistici dell'escursione

Data: sabato 11 giugno.

Tipologia itinerario: percorso escursionistico semplice, con cena al tramonto al Forte Puìn.

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 32 euro. La quota comprende l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche e la “Cena Superba al Puìn” di Laura Barbieri. La cena al forte fa parte dell’esperienza outdoor. La quota non comprende l’assicurazione e il viaggio.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 9 giugno oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail. L’evento verrà confermato entro le ore 10 di Venerdì 10 Giugno e solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Appuntamento ore 16 presso il parcheggio che si trova poco prima di Forte Sperone (dove c’è la piazzola dell’elisoccorso). L’orario del ritrovo è in relazione al giro che faremo e all’ora della cena e del tramonto (21:08). Impostare sul navigatore: Parcheggio Parco Righi, 16136 Genova.

Fine escursione ore 22:30 circa.

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al Forte Puìn.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking. Utile anche la torcia per l’ultima ora che ci separa dal Forte Puìn (dopo cena) alle auto una volta osservato il tramonto. Suggeriamo anche un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco. Scarpe da trekking e scarpe di ricambio in auto o nello zaino secondo il nuovo Piano regionale legato alla peste suina.