"A cena con Le Donne del Vino – la Liguria incontra la Lombardia": appuntamento enogastronomico da Etra

Lunedì 13 maggio la Galleria Gastronomica Etra sarà la cornice dell'evento organizzato dall’associazione nazionale Le Donne del Vino: “A cena con Le Donne del Vino – la Liguria incontra la Lombardia”. Ospite di questo incontro sarà Caterina Brazzola dell'azienda Montelio di Codevilla (PV).

L'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, fondata nel 1988 su iniziativa di Elisabetta Tognana, si configura come un'organizzazione senza fini di lucro la cui missione è la diffusione della cultura enologica e alla valorizzazione del ruolo femminile sia nella produzione vinicola che nella società nel suo complesso, composta da imprenditrici che operano in diversi settori, dalla gestione di cantine all'ospitalità agrituristica e alla ristorazione. Nel corso degli anni, l'associazione si è distinta per l'impegno verso la sostenibilità delle comunità rurali e la tutela del ricco patrimonio viticolo italiano, contribuendo al mantenimento della biodiversità e alla valorizzazione delle tradizioni vitivinicole del nostro Paese.

Tra gli eventi organizzati dall’associazione, ogni estate si ripetono gli appuntamenti enogastronomici che portano sulla tavola dei ristoranti liguri vini di alta qualità provenienti da diverse regioni italiane. Quest'anno, le Donne del Vino Liguria si uniranno alle Donne del Vino della Lombardia per una cena speciale presso Etra, Ristorante e Galleria d’arte di recente apertura in posizione centralissima (Piazza de Ferrari, 4). Proprio la natura dell’organizzazione ospitante è vincente rispetto al tema che le Donne del Vino hanno scelto per il 2024: la Cultura.

Etra, infatti, si sta guadagnando riconoscibilità come Wunderkammer contemporanea in cui anche la cucina è forma artistica. Fa della cultura l’elemento centrale della propria mission, poiché propone un’esperienza immersiva che si realizza nell’incontro fra le importanti opere d’arte esposte e l’alta cucina di Davide Cannavino, creando uno spazio di valorizzazione delle manifestazioni più importanti della nostra cultura. Si prospetta quindi un incontro gastronomico e culturale di alto livello, un’occasione di degustazione ma anche di incontro e approfondimento di un’associazione importante per il territorio nazionale.

Il menù proposto prevede piatti dello Chef Davide Cannavino abbinati a vini dell’azienda Montelio:

• Snack di benvenuto: Primavera Vegetale

“Montelio” Pinot nero Oltrepò Pavese - Metodo Classico DOCG Extra Brut 2019

• Risotto Riserva San Massimo, burro, acciughe, lamponi e genziana

“Nadòt” Oltrepò Pavese DOC Riesling 2022

• Pescatrice, bernese alla mugnaia, alloro e asparagi

“Nadòt” Oltrepò Pavese DOC Pinot Nero 2023

• Mango, mandorle e cioccolato

“Noblerot” Provincia di Pavia IGT Bianco Passito

Caffè e bevande incluse

Costo della serata €70,00

Sconto associate DDV €5,00

Inizio dell’evento ore 20.00. Ingresso su prenotazione.

Per info e prenotazioni: Chiara Campora 010 7316733

Abbiamo già parlato di Etra nell’articolo: https://www.genovatoday.it/eventi/mostra-opere-lorenzo-puglisi-etra.html