Note di Sangue: cena con delitto e menu a base di carne al Dado Errante

Il 18 e il 25 febbraio arriva la cena con delitto "Note di sangue" al ludopub Dado Errante di corso Galliera a Genova.

Jeffrey Muse è stato ucciso nella sua villa. Una casa particolare quella del musicista inglese in quanto con lui vivevano tutti i suoi allievi che lui personalmente selezionava uno per uno per farli diventare musicisti affermati. La vita a villa Muse era dura e i ragazzi venivano sottoposti a lezioni ed esercitazioni continue. Qualcuno non ha retto e ha ucciso il suo mentore. Ma chi?

La cena con bevanda e indagini costa 28 euro.

Menu: antipasti di panissa e pizza fritta, piatto di carne a base di pollo, costina, salsiccia con patate fritte, dolcetto e una bevanda inclusa.

Programma della serata:

19:30 - Scansione greenpass e assegnazione tavoli

20:00 - inizio cena

20:30 - inizio indagini

Per ragioni organizzative l'orario di inizio cena ed indagini è tassativo: eventuali ritardi non saranno recuperati.

Per prenotarsi, inviare un messaggio su whatsapp al numero 3457752829

Poiché l'evento si svolge al chiuso è obbligatorio il Green Pass nell'osservanza delle norme anticovid in vigore alla data della cena.