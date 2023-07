Cena e degustazione di vini liguri al Ristorante Agricuoco di Sestri Levante

Un luglio denso di appuntamenti per l'Agricuoco e lunedì 10 luglio sarà Luna Mater a proporre la propria qualità in abbinamento ai piatti scelti

per la serata che prevede 5 portate e 5 assaggi di vini diversi. “Luna Mater è un progetto vinicolo che nasce nel 2020 dalle mani di due soci conduttori e

coltivatori, Massimo e Jacopo – dice Emanuele Revello l'Agricuoco –. La filosofia che li guida è quella di valorizzare il territorio dei Colli di Luni attraverso vini di grande gusto, attenti ai profumi e alla piacevolezza al palato”.

La peculiarità di Luna Mater sta nella cura con cui vengono prodotti i propri vini, con un'attenzione particolare all'agricoltura tradizionale e alla vinificazione senza l'uso di tecnologie o additivi. Un percorso di degustazione che si apre con il Benvenuto della cucina abbinato a "Le Gocce" che è un rosè al 100% Syrah. Si prosegue con le proposte di Luna Mater, ognuna con la sua caratteristica unica. Perfetto da abbinare con una focaccetta con gazpacho di cuore di bue e pepeite di luganega è certamente "Poderino", un rosso assemblaggio di 4 vitigni diversi (Merlot, Sangiovese, Syrah e

Cabernet Sauvignon) che matura in barrique per 3 passaggi e acciaio.

Si sposa bene con un fusillone del pastificio Agricolo Mancini e crema di zucchine trombetta con calamari l'imperdibile "Particella 906". Si tratta un bianco macerato di Vermentino, Albarola al 60%, Trebbiano e Malvasia macerato cinque giorni sulle bucce. "Leviatan", un'audace sfida che combina Vermentino, Trebbiano, Albarola e Malvasia vinificati sulle bucce e poi ripassati sulle vinacce di passito per 60 giorni. Un connubio perfetto per un coniglio croccante su crema di fagioli della Lunigiana. Ma il culmine della degustazione è il vino "Saltatempo", un vino da uve passite con un blend di Malvasia, Albarola, Trebbiano, Albana e Vermentino. Questo vino viene diraspato a mano, quindi

lasciato in damigiana per 12-24 mesi, creando un blend perpetuo che ogni anno si arricchisce con l'annata nuova. Ad esaltarsi a vicenda un sontuoso budino al latte di mandorla.

Cena degustazione €50 a persona.