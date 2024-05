“Cena Condivisa” nel centro storico: una tavolata che unisce tutti i sestieri

Prezzo non disponibile

Un evento unico sta per animare il cuore del Centro Storico di Genova: la “Cena Condivisa”. Il 25 maggio, dalle ore 19:30 fino alle ore 22, una lunga tavolata si snoderà lungo un percorso suggestivo che attraversa i tre Sestieri (Prè, Maddalena e Molo), partendo da Via Prè (dopo la Commenda) fino a Piazza San Giorgio. Un’opportunità straordinaria per riunirsi, condividere e celebrare la convivialità a tavola, tutti insieme.

La Cena Condivisa accoglie tutti, residenti e cittadini, per una serata di autentica socialità e gusto. L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a chiunque desideri partecipare e si sviluppa all’interno di 9 zone disponibili con tutto il necessario per sedersi e poter apparecchiare! Basterà scegliere la zona preferita e prenotare gratuitamente il posto al sito: www.cenacondivisa.it.

Gli organizzatori spiegano che: ”ognuno è invitato a portare il proprio cibo e le bevande, oppure ad acquistarli nei negozi di prossimità del Centro Storico e che saranno disponibili posti a capotavola riservati per persone e/o bambini in carrozzina. L’unica regola da rispettare è di consumare cibo e bevande esclusivamente al proprio tavolo. Chi desidera potrà acquistare il cibo nei negozi locali presenti nel Centro Storico”.

La Cena Condivisa è un’evoluzione dell’evento dell’anno scorso, organizzato in Via del Campo: quest’anno l’evento si espande lungo un percorso ancora più suggestivo grazie agli sforzi delle Associazioni, degli Enti, dei Comitati di abitanti del Centro Storico di Genova con un sostegno importante da parte del Comune di Genova, di Aster, di Amiu e dell’azienda “Filippo Rolla. Ascensori”, promettendo una serata indimenticabile all’insegna della convivialità della condivisione.