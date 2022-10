Cena a tema autunnale e visita guidata al Castello D'Albertis

Le cene a tema di Bonton Catering approdano a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo. Giovedì 10 Novembre 2022 Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, la splendida dimora del Capitano D’Albertis, sarà la cornice per una cena dai profumi, dai colori e dai sapori tutti autunnali.

La cena è un viaggio magico tra gusti e consistenze diverse, che si vanno a legare insieme per esaltarne le caratteristiche e i profumi. Zucca, porcini, nocciole e frutti di bosco attireranno il palato per colorare d’autunno i piatti proposti. Una serata speciale in un luogo d’eccezione, che si affaccia sulla splendida città di Genova e offre un panorama unico e meraviglioso in ogni stagione. Il personale di Solidarietà e Lavoro vi aspetta per una visita guidata alla scoperta delle entusiasmanti avventure del Capitano D’Albertis e delle meravigliose sale interne del Castello.

Terminata la visita, sarà il momento per celebrare “L’autunno a cena” con i suoi sapori caldi e le sue pietanze saporite, e gustare il ricco menu che esalta la zucca, i funghi e le nocciole.

Timeline della serata:

19.00 arrivo ospiti e a seguire visita guidata

20.00 brindisi al termine della visita e cena

La cena ha un costo di €60 visita guidata compresa, ma con prenotazione entro il 31 ottobre si avrà diritto al prezzo scontato di €55 a persona.

Per info e prenotazioni:

info@bontoncatering.com