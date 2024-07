Celtic Festival 2024 al Lago delle Lame con rievocazioni, musica, gastronomia e spettacoli di luce

Prezzo non disponibile

Torna anche quest’anno, dalle 18 di venerdì 12 alle 23:30 di domenica 14 luglio, nella stupenda cornice del Parco del Lago delle Lame in località Rezzoaglio, il “Celtic Festival Lago delle Lame”. L'evento, giunto quest'anno alla 27^ edizione, propone rievocazioni storiche, campi storici romani e celtici, antichi giochi celtici, danze rituali e combattimenti con possibilità di cena. Durante le serate grandi spettacoli sul lago dalle ore 22/22:30. Per i più piccoli sono previste fiabe, costumi celtici ed esperienze musicali nel bosco. Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo e spettacolo di luce sul Lago delle Lame previsto per la sera di domenica 14.

Lo spettacolo, dal tiolo “Dragonfly Lights”, è a cura di Genova Dreams APS, scritto e diretto da Sophie Lamour. Narra la leggenda celtica dell'origine della libellula in un crescendo emozionale grazie ai giochi di luci sull'acqua proposte dal gruppo di performers. Lo storytelling intervallato da musiche suggestive sarà scandito da un susseguirsi continuo di danze insieme a oggetti luminosi ogni volta diversi nel colore e nella forma. I riflessi sul lago incanteranno gli spettatori che potranno così conoscere una storia antica davvero sorprendente. Il tema è stato scelto proprio per celebrare il Lago delle Libellule posizionato sotto al celebre Lago delle Lame: un racconto intriso di significati e suggestione.

Info e prenotazioni solo via Whatsapp al 348 3947872.