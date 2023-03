Celebrazioni per i 1300 anni della traslazione delle reliquie di Sant'Agostino

Il Comitato “Pavia Città di Sant’Agostino” in occasione del XIII centenario della traslazione del corpo di Sant’Agostino da Cagliari a Pavia, ha organizzato per celebrare questo importante evento, storico e religioso, una serie di iniziative che si svolgeranno in città nel corso di tutto il 2023, inaugurate con l’ apertura solenne pontificale dello scorso 26 febbraio, presso la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, con invito rivolto a Vescovi e Arcivescovi di Pavia, Ippona, Cagliari, Genova, Milano, Vigevano.

Tra le varie iniziative correlate all’evento, dal 17 marzo al 25 aprile una staffetta di pellegrini ripercorrerà a tappe il percorso delle Sacre Spoglie, sostando nei luoghi più significativi. Il momento che vede coinvolta direttamente la Parrocchia di Santa Maria della Cella e San Martino insieme al Gruppo Culturale Amici della Cella sarà sabato 18 marzo quando verso le ore 16 la staffetta giungerà presso la medievale chiesetta di Sant’Agostino, sita nel chiostro del complesso ecclesiastico della Cella: qui è previsto un momento di accoglienza e di memoria della tradizione religiosa secondo la quale le Spoglie del Santo sarebbe state accolte proprio in questo piccolo e antico edificio religioso durante il tragitto dalla Sardegna alla basilica pavese di San Pietro in Ciel d’Oro nell’anno 723.

Durante questo momento di incontro, saranno rivolti i saluti di benvenuto dal parroco della Cella e sono previsti brevi interventi da parte delle istituzioni e delle associazioni partecipanti. Seguiranno una visita alla chiesetta di Sant’Agostino e alla mostra “Non longe a Ianuensi civitate” allestita per l’occasione all’interno della chiesa matrice di San Pier d’Arena. Alle ore 17:30 padre Eugenio Cavallari, rettore del Santuario della Madonnetta di Genova, terrà un breve discorso in cui intratterrà gli intervenuti parlando della vita e del pensiero di Sant’Agostino d’Ippona. Alle ore 18 la Santa Messa sarà concelebrata da don Matteo con i PP. Agostiniani. Concluderà la giornata un piccolo buffet.

Altri momenti, relativi a sabato 18 e domenica 19 marzo, saranno riportati nel programma alla pagina FB del gruppo culturale Amici della Cella nei prossimi giorni.

Per informazioni:

Gruppo Culturale Amici della Cella (3406071985 – 3497801818)

e-mail: miro91@alice.it

FB: https://www.facebook.com/AmiciDellaCella/