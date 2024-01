Celebrazione del 122° anniversario della Pubblica Assistenza Croce Bianca Cornigliano

Sabato 6 gennaio 2024 la Pubblica Assistenza della Croce Bianca Cornigliano, ubicata a Genova in via Romolo Gessi 2 rosso e 8 rosso, celebrerà il suo 122° anniversario di fondazione. Tutti sono cordialmente invitati a partecipare, sia i soci della Croce Bianca Cornigliano che i cittadini. Risalente al 6 gennaio 1902, per volontà di un esiguo numero di Benemeriti Concittadini Corniglianesi, la P.A. Croce Bianca è stata fondata in un locale del Circolo Cattolico “Maurizio Dufour”. I fondatori di questa istituzione, l'ing. Gustavo Dufour, Roncallo Salvatore, Agostino Tro e Leonardo Mantero, si proponevano di prestare cure e assistenza agli ammalati più umili e ai feriti più gravi. I primi incarichi sono stati affrontati in mezzo a grandi difficoltà, con la Croce D’oro di Sampierdarena che ha concesso in prestito una barella in qualità di valida compagna di soccorso.

Nel 1903, in presenza di Mons. Gavotti, Vescovo di Casale, e del Cardinale Richelmy, è stata inaugurata la nuova sede adiacente al circolo, nell'attuale. Poco dopo, la prima bandiera è stata donata alla P.A., simbolo del sacrificio di un'istituzione profondamente umana, con tessuto lucido opera delle suore di Madre Cabrini. La presentazione ufficiale ha coinciso con la benedizione della prima barella a traino umano donata dall'ing. Gustavo Dufour. La generosità è proseguita negli anni successivi, e il numero dei soci è cresciuto costantemente.

Con lo sviluppo in crescita del paese e l'insorgere di industrie meccaniche e navali, si è reso necessario il trasferimento della sede della P.A. da via Dufour. Qualche anno più tardi, nel 1909, per concessione Municipale, è stata offerta in locazione alla P.A. una nuova sede, l’attuale, sita in via Gessi.

Nel 1917 è stata raggiunta un'altra tappa importante nella storia della Croce Bianca, quando i F.lli Perrone hanno donato la prima autovettura, una SPA 6000, all'avanguardia per l'epoca, attiva fino al 1947.

Torniamo a parlare della cerimonia dell'anniversario: il programma prevede un raduno presso la sede in Via Gessi 8R alle ore 10.30, per dare il benvenuto alle Consorelle e alle Autorità; alle 11 la Santa Messa presso la Chiesa San Giacomo Apostolo, ubicata in Via Nino Cervetto 3; infine, alle 11.45 un corteo per le vie di Cornigliano con la deposizione delle corone d'alloro presso la vecchia sede e in Piazza Melis.